Transport des ouvrières agricoles : 7 décès et 115 blessés depuis janvier 2024

L’association féministe Aswat Nissa a appelé l’État à trouver des solutions radicales et à réglementer le transport des travailleuses du secteur agricole afin de mettre fin aux drames sur les routes.

Le communiqué de l’association survient après deux accidents enregistrés cette semaine, le premier mercredi au Kef et qui a fait 10 blessées parmi les ouvrières agricoles et le deuxième à Sbeïtla (Kasserine) et a fait 17 blessées.

Aswat Nissa estime que ces accidents révèlent la fragilité des conditions de transport des travailleuses du secteur agricole et a par ailleurs pointé du doigt l’absence de réelles solutions de la part des autorités pour assurer la sécurité des ouvrières agricoles.

La même source a par ailleurs rappelé que depuis le début de l’année les accidents ont coûté la vie à 7 ouvrières agricoles et ont également fait 115 blessés.

