Parc d’Ichkeul : Sauvée et soignée, une cigogne blanche relâchée dans la nature (Photo)

L’Association les Amis des oiseaux (AAO) est revenue aujourd’hui, mardi 9 juin 2020, sur la libération, dimanche dernier, d’une cigogne blanche qui, après avoir été sauvée et soignée par des bénévoles, a été relâchée au parc national d’Ichkeul.

Cet évènement a réuni le directeur général des Forêts, le directeur du Commissariat régional au développement agricole de Bizerte (CRDA), le Conservateur du Parc national de l’Ichkeul, et des membres de l’Association, qui ont pris des photos pour immortaliser ce moment de liberté.











L’AAO a rappelé que la cigogne a été sauvée par Abdelaziz Atia et prise en charge par Badreddine Jemâa : «Aussi-tôt rejointe par un de ses congénère, nous souhaitons bonne chance et longue vie à cet oiseaux qui a fait vibrer les cœurs de beaucoup d’ami(e)s de la Nature et des oiseaux. Nous remercions vivement MM. Atia et Jemâa pour leur action et tous les participants a cette évènement pour leur présence».

Y. N.