Donald Blome : Les Etats-Unis comptent renforcer leur coopération militaire avec la Tunisie

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, Donald Blome, a estimé hier, mercredi 7 octobre 2020, à l’occasion de la clôture des travaux de la 34e session de la commission militaire mixte tuniso-américaine, que «la Tunisie est un modèle de stabilité dans la région et un allié stratégique important» pour son pays.

L’ambassadeur américain a ajouté que sa nation compte renforcer la coopération militaire avec la Tunisie, selon un communiqué rendu public par le ministère de la Défense nationale.

Blome a également salué les efforts déployés par la Tunisie pour lutter contre le fléau du terrorisme et sécuriser les frontières tunisiennes, «grâce à la bonne préparation et à la disponibilité opérationnelle de l’armée nationale».

De son côté, le ministre de la Défense nationale, Brahim Bartagi, a exprimé, lors de son allocution, sa satisfaction de l’atmosphère positive dans laquelle les travaux de la commission se sont déroulés.

«Cela représentait une occasion d’explorer de nouveaux domaines de coopération militaire entre les deux pays amis», a-t-il encore lancé, ajoutant que l’organisation périodique de ce rendez-vous témoigne de «la volonté des deux parties de soutenir davantage les efforts conjoints pour améliorer le niveau de coopération bilatérale».

Il a, par ailleurs, salué le soutien des États-Unis à la Tunisie, qui se traduit notamment par le volume de l’aide militaire en termes d’équipements et de programmes de coopération dans le domaine de la formation, de l’échange d’informations et d’expériences et de la résolution des problèmes de sécurité actuels.

C. B. Y.