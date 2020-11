Haica : Suspension définitive de l’émission « Bila Kinaa » sur M Tunisia

Le Conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a décidé aujourd’hui, mardi 3 novembre 2020, de suspendre définitivement l’émission « Bila Kinaa » sur M Tunisia, et ce pour différents dépassements, notamment des appels à la haine et à la violence…

Dans un communiqué la Haica ajoute que le conseil organisé le 26 octobre dernier, a également décidé d’infliger une amende de 20.000 dinars tunisiens (DT) contre la chaîne, qui devra retirer les épisodes de ladite émission, de son site officiel et de toutes ses pages sur les réseaux sociaux.

«La décision de suspension définitive a été prise par le conseil, pour atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et à la déontologie journalistique, en violation de l’article 5 du décret-loi sur l’audiovisuel et aux dispositions des articles 14, 23 et 24 du cahier des charges, fixant les conditions et les règles générales d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaîne de télévision privée», précise l’Instance dans son communiqué.

La Haica explique que la chaîne a été alertée à plusieurs reprises sur de nombreuses violations notamment, l’incitation à la haine et à la violence, discours portant atteinte à la dignité humaine et dénigrant la femme, allant même jusqu’aux appels au meurtre (lors d’une question sur l’homosexualité).

«Malgré les différentes alertes émises à la chaîne, les épisodes se sont poursuivis dans ce sens et aucune rectification n’a été effectuée».

Y. N.