Décès du sociologue Moncef Ouannes

La Covid-19 vient de faire une nouvelle victime en Tunisie, en la personne de l’enseignant universitaire Moncef Ouannes, professeur de sociologie politique à l’université de Tunis.

Feu Moncef Ouannes est décédé à l’hôpital militaire de Tunis, où il avait été transporté le 29 octobre suite à la dégradation de sa santé du fait de la contamination par le virus et l’apparition de signes de stress respiratoire.

Le défunt est l’auteur de plusieurs ouvrages notamment « Militaires et Elites », « La personnalité de base tunisienne ».

Il est aussi l’auteur de plusieurs recherches sur les sociétés maghrébines et, en l’occurrence, sur la Tunisie et la Libye. Ses recherches portent essentiellement sur l’analyse des dynamiques politiques et sociales.

I. B.