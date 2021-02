Le ministère du Transport annonce la «levée immédiate» de la saisie sur les comptes de Tunisair

Le ministère du Transport a annoncé, ce vendredi 19 février 2021, la levée immédiate de la saisie sur les comptes de la compagnie aérienne nationale Tunisair effectuée à la demande de la société turque TAV, qui gère les aéroports Enfidha-Hammamet et Monastir Habib Bourguiba.

Dans un communiqué le ministère précise que cette décision a été prise à l’issue d’une réunion entre le ministre du Transport Moez Chakchouk et des représentants de la TAV et de Tunisair, ainsi que des responsables de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA).

Le ministère ajoute que la TAV entamera également des négociations avec l’OACA afin de fixer la somme des participations sociales des employés et aussi pour étudier la situation des employés de l’Office travaillant à la disposition de la TAV.

Il a également été convenu de signer, vendredi 26 février, un accord d’échelonnement de la dette, qui se déroulera sous la supervision du ministre du Transport, lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.