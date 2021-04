Coronavirus-Tunisie : 119.919 personnes ont reçu la première dose du vaccin

Le ministère de la Santé a annoncé ce vendredi 9 avril 2021, que depuis le démarrage de la campagne de vaccination, qui a commencé le 13 mars dernier, en Tunisie,119.919 personnes ont pu recevoir la première dose du vaccin contre le coronavirus.

Dans son communiqué le ministère précise que 8.537 personnes ont reçu, hier, la première dose du vaccin, dans les 25 centres dédiés dans les différentes régions du pays, sachant qu’au total 4.860 autres Tunisiens ont pu recevoir la 2e dose du vaccin, dont 872 hier et, en majorité des professionnels de la santé.

Notons que 1.021.141 personnes se sont inscrites à ce jour, à la campagne de vaccination et que le ministère de la Santé a réitéré son appels aux Tunisiens pour qu’il s’inscrive via la plateforme Evax.

Pour rappel, l’inscription se fait via SMS, en envoyant gratuitement Evax au 85355 ou par le code téléphonique en composant le *2021# et sur le site Web Evax. Il est également possible d’appeler le numéro vert 80.10.20.21, pour s’inscrire sachant que chaque personne peut également en inscrire 4 autres et se charger du suivi de leurs dossiers.

Y. N.