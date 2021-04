Prison de la Mornaguia : 500 détenus vaccinés contre le coronavirus (Photos)

Le Comité général des prisons et de la rééducation CGPR), a annoncé aujourd’hui, vendredi 16 avril 2021, le démarrage de la campagne de vaccination contre le coronavirus dans les établissements pénitentiaires.

Les détenus âgés de 60 ans et 75 ans et plus de la prison civile de la Mornaguia, et ceux souffrant de maladies chroniques, sont les premiers à avoir bénéficié de la première dose du vaccin, précise le communiqué de la CGPR, en indiquant que 500 personnes ont été concernées par le lancement de la campagne en milieu carcéral.









Toutes les mesures ont été prises pour garantir la réussite de cette campagne, ajoute encore la même source en affirmant que la vaccination démarrera dans les autres prisons du pays.

Y. N.