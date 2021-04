Situation sanitaire inquiétante à Sfax : 13 morts en 24h pour la 2e journée consécutive

La direction régionale de la santé de Sfax a annoncé ce jeudi 22 avril 2021, que 13 personnes ont succombé au coronavirus ces dernières 24h, sachant que 13 autres décès avaient été enregistrés la veille.

Dans son rapport quotidien, la DRS ajoute que 164 nouvelles contaminations ont été dépistées, sur 389 tests, alors que 323 personnes ont pu guérir.

Depuis l’apparition de la pandémie, le gouvernorat de Sfax a enregistré 820 décès, 30071 contaminations (sur 106.903 tests).

On notera que 79 personnes ont succombé au coronavirus ces 10 derniers jours, à Sfax, et que le nombre d’hospitalisation augmente quotidiennement durant cette période marquée par une détérioration de la situation sanitaire dans tout le pays, notamment avec l’apparition du variant anglais, plus virulent et plus contagieux.

Y. N.