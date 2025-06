Bourses aux étudiants arabes de l’université Tsinghua en Chine

Des ambassadeurs, dignitaires et responsables universitaires se sont réunis, le jeudi 26 juin 2025, à l’université Tsinghua en Chine pour marquer le lancement officiel du programme de bourses Hazem Ben-Gacem destiné aux étudiants arabes, une initiative historique visant à faire bénéficier à des étudiants des pays de la Ligue arabe d’un enseignement mondialement reconnu, tout en cultivant l’excellence académique et la collaboration interculturelle. (Photo : de gauche à droite, le secrétaire général adjoint Ren Yilin, Hazem Ben-Gacem, Ahmed Mustafa Fahmy Hafez, vice-chancelier Yang Bin, et Dr Mohamed G. Shaikho).

Cette année, le programme de bourses financera six étudiants originaires de pays membres de la Ligue arabe, qui suivent des cours de deuxième cycle dans cette université historique. Il s’agit de la première bourse d’études destinée spécifiquement aux étudiants des pays arabes à l’université Tsinghua. Elle a notamment pour objectif de renforcer les relations sino-arabes.

L’une des meilleures universités chinoises, l’université Tsinghua est réputée pour son excellence dans les domaines de la technologie et de l’ingénierie, souvent comparée au MIT américain. Fondée en 1911, elle compte 20 facultés et 90 programmes de premier cycle, ce qui lui permet de couvrir un large éventail de disciplines. Les diplômés de Tsinghua contribuent de manière significative au développement économique, culturel, scientifique et technologique de la Chine et au-delà. L’actuel président chinois, Xi Jingping, est lui-même issu de cette université.

Plus de 1000 ans de relations sino-arabes

«Depuis plus de mille ans, la région arabe et la Chine sont liées par des échanges dynamiques de biens, de connaissances et un dialogue culturel. En donnant à de brillants étudiants arabes la possibilité d’étudier à Tsinghua, fleuron de l’excellence académique en Chine, nous aspirons à développer des leaders qui perpétueront cet esprit de curiosité et de collaboration séculaire, faisant ainsi des relations arabo-chinoises un modèle de coopération dans un monde de plus en plus fragmenté. Le programme de bourses offre une excellente opportunité aux étudiants de premier cycle et de deuxième cycle de poursuivre leurs études dans une université de renommée mondiale», a précisé Hazem Ben-Gacem, fondateur et directeur général de BlueFive Capital.

«Le programme de bourses Hazem Ben-Gacem destiné aux étudiants arabes représente une étape importante dans l’engagement de Tsinghua de former des talents internationaux. En accueillant ces étudiants d’exception issus du monde arabe, nous enrichissons notre campus sur le plan intellectuel et culturel, et nous offrons également à ces étudiants une opportunité unique de tirer parti de l’environnement académique rigoureux de Tsinghua. Nous sommes profondément reconnaissants à M. Ben-Gacem pour cette collaboration visionnaire à l’origine de cette initiative, qui renforcera les liens entre nos peuples et favorisera nos progrès communs», a indiquéle Professeur Yang Bin, vice-chancelier du Conseil de l’université Tsinghua.

Le programme de bourses Hazem Ben-Gacem destiné aux étudiants arabes débutera cette année universitaire (2025-2026).

Un mécène au service de la science et de la culture

Hazem Ben-Gacem est le fondateur et directeur général de BlueFive Capital. Jusqu’en septembre 2024, il était co-directeur général d’Investcorp, la plus grande société de capital-investissement non souveraine du Moyen-Orient, où il présidait la plupart des comités d’investissement en capital-investissement et en infrastructures et pilotait toutes les activités d’Investcorp au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, au Japon et en Chine.

Auparavant, il a dirigé les activités européennes de capital-investissement ainsi que les activités mondiales d’investissement technologique d’Investcorp. Au cours de ses 30 années de carrière, il a directement supervisé plus de 40 opérations de capital-investissement dans la plupart des régions du monde.

Hazem Ben-Gacem a débuté sa carrière à New York au sein de l’équipe en charge des fusions-acquisitions chez Credit Suisse First Boston.

Hazem Ben-Gacem a déjà financé différents programmes de bourses d’études à l’u00niversité Harvard, à la Harvard Medical School, à la Harvard Kennedy School et à l’université d’Oxford.

Il siège au conseil d’administration de la Harvard Kennedy School of Government et du St Anthony’s College de l’université d’Oxford, ainsi qu’au conseil du doyen de la Harvard Medical School. En 2017, il a fondé le bureau de Harvard en Tunisie, première présence officielle de Harvard dans le monde arabe.