Partenariat Tucad – Afreximbank au service des projets structurants en Afrique (Vidéo).

En marge des Afreximbank Annual Meetings tenus à Abuja (Nigeria), une convention de partenariat stratégique a été signée ce 27 juin 2025 entre le Tunisia Consortium for African Development (Tucad), représenté par son président, Anis Jaziri, et Kanayo Awani, vice-présidente exécutive d’Afreximbank. Objectif de ce partenariat : soutenir Tucad dans le financement de projets structurants à fort impact sur le continent africain.

La cérémonie s’est déroulée en présence deMourad Abdessalem, vice-gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Mohsen Antit, ambassadeur de Tunisie au Nigeria,Aymen Zoghbi, directeur du Département Trade, Investment and Corporate Finance d’Afreximbank, et Hafedh Ben Aifa, responsable Afrique du Nord au sein de la banque.

Le Tucad est une initiative innovante portée par le Tunisia Africa Business Council (TABC), réunissant des entreprises tunisiennes de référence opérant dans les secteurs stratégiques des infrastructures, de l’énergie, de l’eau, des technologies, de la construction, de la logistique, de l’assainissement, des services maritimes et de l’ingénierie.

En mettant en commun leurs expertises, ces entreprises entendent proposer une offre intégrée fondée sur le modèle EPC (Engineering, Procurement and Construction), allant du conseil stratégique à la réalisation opérationnelle des projets.

Le Tucad veut mobiliser les compétences tunisiennes pour accompagner les pays africains dans la conception, le financement et l’exécution de leurs projets de développement, en favorisant la complémentarité, l’excellence opérationnelle et la création de valeur locale.

De son côté, Afreximbank s’impose comme un acteur de premier plan dans le financement du développement en Afrique. Sous le leadership du Professeur Benedict Oramah, la banque a renforcé son rôle de catalyseur de transformation économique, avec un portefeuille d’engagements cumulés de plusieurs centaines de milliards de dollars. Elle finance des projets structurants dans des secteurs clés comme l’industrialisation, les infrastructures, l’agrobusiness, la logistique, l’énergie et la santé, à travers des instruments innovants, des lignes de crédit dédiées et des programmes structurants comme la Foire commerciale intra-africaine (IATF) et le programme de développement des chaînes de valeur africaines.

La signature de cette convention illustre la confiance accordée par Afreximbank à l’expertise tunisienne et marque une étape décisive pour l’ancrage de Tucad en tant qu’acteur régional de référence dans le développement de projets à haute valeur ajoutée. Elle ouvre également la voie à une coopération renforcée pour le transfert de technologies, la souveraineté industrielle et l’accélération de l’intégration économique du continent africain.

Vidéo de la cérémonie de signature de la convention.