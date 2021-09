Quatrième journée de vaccination massive en Tunisie : Plus de 404.000 personnes vaccinées (Photos)

Tweet Share Messenger

Ph. Délégation Hergla.

La 4e journée de vaccination massive contre le coronavirus en Tunisie, organisée ce samedi 4 septembre 2021, dans tout le territoire à travers 347 centres dédiés à cet effet a permis de vacciner, jusqu’à 17h, 404.153 citoyens.

C’est ce qu’a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué, en attendant le bilan final, sachant que cette campagne a été organisées en faveur des personnes âgées de 40 ans et plus, inscrites ou non sur la plateforme Evax.

















Y. N.