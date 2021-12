Prise d’otages à Paris : Deux femmes retenues par un individu qui serait Tunisien (Médias français)

Selon des médias français, citant des sources policière et judiciaire, une prise d’otages dans le 12e arrondissement de Paris est en cours, depuis 15h, cet après-midi du lundi 20 décembre 2021. Deux femmes, une mère et sa fille, sont actuellement retenues dans leur commerce par un individu connu pour avoir des troubles mentaux et qui serait Tunisien (56 ans) et qui aurait été magistrat , en Tunisie, au moins jusqu’en 2011.

Ce dernier (Abderhamen B. J.), armé d’une arme blanche, aurait demandé à voir Éric Dupond-Moretti, le ministre français de la Justice, qui aurait fait savoir aux négociateurs qu’il était à leur disposition, selon Europe 1.

La brigade de recherche et d’intervention est sur place et la piste terroriste est écartée, sachant que les négociations se poursuivent ajoute la même source.

Y. N.