Droits et libertés en Tunisie : La cheffe du gouvernement reçoit une délégation de la LTDH

La cheffe du gouvernement Najla Bouden a reçu, ce samedi 25 décembre 2021, au palais du gouvernement à la Kasbah, une délégation de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH).

Cette rencontre a permis d’aborder des questions liées aux droits et des libertés dans plusieurs secteurs, notamment les droits économiques et sociaux, les droits de l’Homme et les libertés individuelles, a précisé le président de la LTDH, Jamel Msallem cité dans un communiqué publié cet après-midi par la présidence du gouvernement.

L’entretien a également porté sur les moyens d’examiner avec la présidence du gouvernement, le règlement de certaines questions en suspens sur la situation des droits et des libertés en général en Tunisie, a-t-il ajouté.

Quant à la cheffe du gouvernement, elle a réaffirmé sa détermination à ce que son action soit fondée sur une approche respectant les droits et les libertés, permettant également de réaliser la complémentarité d’ une action positive entre le gouvernement et la LTDH.

Y. N.