Secteur public | L’UGTT réclame des négociations urgentes

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé, ce mercredi 2 juillet 2025, à des négociations urgentes dans le secteur public.

Dans son communiqué, la centrale syndicale considère par ailleurs que tout retard dans le lancement des négociations se rapporterait à un refus de la part du pouvoir d’engager un dialogue social et un blocage du processus des négociations sociales.

L’UGTT a également appelé à mettre en œuvre les accords précédemment conclus, en citant en particulier ceux des 6 février 2021 et 15 septembre 2022, tout en réclamant une revalorisation du salaire minimum garanti afin de compenser la dégradation du pouvoir d’achat.

La même source a aussi dénoncé l’impasse dans les négociations sociales dans le secteur privé, en pointant du doigt un manque de sérieux et en tenant le gouvernement et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) pour responsables des tensions sociales qui persistent.

Enfin, tout en soulignant la nécessité de rendre justice aux travailleurs et d’améliorer leur pouvoir d’achat, la centrale syndicale à appelé à la reprise des séances de négociation dans les prochains jours.

Y. N.