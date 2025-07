« Sawer Bel Akhdhar » | Le retour tant attendu de Ghar El Melh

Après une absence de 10 ans, le retour des Rencontres de la photographie de Ghar el Melh est annoncé pour une nouvelle édition 2025.

La 10ème édition des Rencontres de la photographie de Ghar el Melh se tiendra du 8 au 11 septembre au fort Lazaret avec un programme riche et varié, notamment une exposition majeure, des masterclass et des ateliers, des activités récréatives et une participation internationale.

Cette édition tant attendues sera marquée par une participation internationale et un jumelage avec la campagne de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie « Sawer Bel Akhdhar » sur la durabilité et la lutte contre les changements climatiques..

« Photographes de tous horizons, sortez vos objectifs ou surfez dans vos collections… Ne ratez pas l’occasion d’exposer dans ce festival d’envergure internationale et de partager votre vision autour d’une cause noble et urgente : les enjeux environnementaux », appellent les organisateurs, en précisant que les dossiers doivent comporter au moins 15 photos et être envoyés avant le 11 août 2025 à l’adresse rencontresdegharelmelh@gmail.com

Cet événement est organisé par l’Association Club Photo de Tunis, avec le soutien de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie*, de l’équipe Europe et de plusieurs projets de coopération.