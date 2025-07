Grève en France | Tunisair prévoit des perturbations les 3 et 4 juillet

La compagnie nationale tunisienne Tunisair qu’en raison d’un préavis de grève des contrôleurs aériens en France, certains vols à destination ou en provenance de France pourraient connaître des réajustements.

La grève est annoncée pour les 3 et 4 juillet 2025, précise Tunisair en évoquant un contexte de force majeure et en invitant ses passagers à vérifier régulièrement leurs e-mails et SMS pour toute mise à jour concernant leur vol.

Tout en affirmant être mobilisée pour assister ses clients au mieux durant cette période, la compagnie nationale les appelle également à contacter l’agence de voyage émettrice ou à appeler son Call Center au 81.10.77.77 ou au +216 70.019.160.