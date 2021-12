Coronavirus : Point sur la campagne de vaccination en Tunisie

Le ministère de la Santé a annoncé aujourd’hui, que la campagne de vaccination contre le coronavirus en Tunisie a permis jusqu’au 29 décembre 2021, d‘administrer au total 12.039.684 doses de vaccins, sachant que 5.860.069 personnes ont terminé leur schéma vaccinal.

Dans son rapport relatif à la campagne nationale de vaccination, le ministère ajoute que parmi les personnes vaccinées on compte 835.254 ayant reçu la 3e dose, et ce sur un total de 7.659.609 personnes enregistrées sur Evax.

Notons que 10 cas du variant Omicron ont été enregistrés et qu’une hausse du taux de positivité a été enregistrée en Tunisie ces derniers jours, suite à quoi le comité scientifique et de nombreux professionnels de la Santé, à l’instar de Dr Abdelmoumen ,ont appelé à la vigilance estimant que le pays devra faire face à une nouvelle vague et appelant à la vaccination massive et au respect des gestes barrières.

Y. N.