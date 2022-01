Dans un conteneur à destination de la Tunisie, la police de l’Équateur saisit plus d’une demi-tonne de cocaïne

La police nationale de l’Équateur a annoncé que les agents des unités spéciales de la lutte contre les organisations de trafic de drogue ont saisi plus d’une demi-tonne de cocaïne dans un conteneur, chargé de bananes, à destination de la Tunisie…

Les informations sur cette opération baptisée « Víspera » , menée fin décembre dernier, ont été révélées lors d’une conférence de presse organisée par la police nationale de l’Équateur en présence de cadres sécuritaires et de responsables, notamment le gouverneur de la Province du Guayas, où la drogue a été saisie.

L’enquête a été menée sur la base de renseignements et a visé les véhicules qui transportent des conteneurs : «Le camion immatriculé AAA-2597, transportait le conteneur siglé TTNU8351041 a été soumis à un contrôle anti-drogue, précise la police nationale», précise la même source sur son site officiel.

Les agents de l’Unité nationale d’information sur les ports et aéroports, l’Unité nationale de formation canine et le Groupement spécial mobile anti-drogue, ont procédé à une fouille du véhicule, dans lequel ils ont trouvé la drogue cachée dans une dizaine de sacs.

«Le chauffeur du camion Roberto V. S.A., a été arrêté et placé en détention, alors que le camion et le conteneur ont été placés dans l’un des centres de collecte relevant du siège de la lutte antidrogue», indique encore la police, en affirmant que l’enquête se poursuit afin de recueillir davantage d’informations sur l’affaire, et ce, en coordination avec les entités judiciaires.

Y. N.