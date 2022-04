Ahmed Ounaies concernant la dissolution parlementaire : «Voici la différence entre la position occidentale et la position turque»

L’ancien ministre des Affaires étrangères tunisien, Ahmed Ounaies, est revenu, ce jeudi 7 avril 2022, sur les positions étrangères concernant la décision du président de la république, Kaïs Saïed, de dissoudre le parlement, en fin de semaine dernière, et ce, suite à la polémique déclenchée suite à la déclaration du président turque, Recep Tayyip Erdoğan, à cet effet.

La différence entre la position de certains pays européens et des Etats-Unis et celle de la Turquie est que cette dernière, en plus de protester, a exprié sa solidarité avec un parti politique tunisien, à savoir Ennahdha, selon l’ancien diplomate qui s’est exprimé sur les ondes de Shems FM.

Rappelons qu’Erdogan avait déclaré : «La dissolution du Parlement des élus en Tunisie est un coup à la volonté du peuple tunisien» et que, suite à cela, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Othman Jerandi, a convoqué, au siège du département, l’ambassadeur turc en Tunisie.

