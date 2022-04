« Sufiyet » du 12 au 15 avril au Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd

Le Palais Ennejma Ezzahra accueille du 12 au 15 avril l’événement musical ramadanesque « Sufiyet ».

Dans le cadre de sa programmation culturelle ramadanesque, Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes organise l’événement musical « Sufiyet », qui s’inscrit dans les stratégies artistiques du Centre pour mettre en avant le patrimoine immatériel des régions et le faire découvrir au grand public.

L’événement s’étalera sur quatre jours et proposera au public un voyage musical dans l’univers soufi à travers quatre projets artistiques tunisiens différents.

Le programme sera inauguré le soir du mardi 12 avril avec le spectacle « Chghol » de l’association de Sidi Bou Said pour le Maalouf et les chants Sufi, sera suivi le lendemain par Aissaouia al Mrabet de Bni-Khiar, puis « Hezb El Mahdia » de Fadhel Sakka, et enfin par « Sinouj » de Benjemy.

F.B