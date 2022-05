Féminicide à la Marsa : Une femme brûlée vive par son petit-ami !

L’enquête ouverte suite à la découverte d’un corps brûlé et portant des traces de coups à la Marsa (banlieue nord de Tunis) a révélé qu’il s’agit d’un féminicide, dont l’auteur a été arrêté et placé en détention.

Dans un communiqué publié ce mardi 10 mai 2022, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) précise que l’enquête a été menée par la sous-direction des affaires criminelles relevant de la police judiciaire qui a identifié le suspect.

Il s’agit du petit-ami de la victime, avec qui elle vivait dans la maison, où elle a été découverte…

Arrêté; le tueur a été confronté à des preuves matérielles et il a avoué son forfait, en indiquant qu’il était en couple avec la victime depuis deux ans et en invoquant «le crime passionnel», dit-il, et en justifiant son acte odieux «par la jalousie», et en affirmant avoir surpris sa petite amie avec un autre homme, chez eux.

Suite à quoi, il l’a violentée avant de mettre le feu à son corps, laissant sa victime à la maison… Elle succombera à ses brûlures le lendemain matin, lit-on encore dans le communiqué de la DGGN.

Le ministère public a ordonné sa mise en détention et la poursuite de l’enquête.

Y. N.