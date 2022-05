La Marsa : A peine sorti de prison, un repris de justice arrêté pour braquage et agression à l’arme blanche

La police a arrêté un repris de justice, qui vient à peine de sortir de prison après avoir purgé une peine pour vol et violence aggravée. Il est accusé d’avoir agressé, hier, un jeune à l’arme blanche et de l’avoir balafré lors d’un braquage à la Marsa (banlieue nord de Tunis).

Une plainte a été déposée par la victime, qui s’en est sortie avec plusieurs points de sutures au visage, et la police a ouvert une enquête qui a permis d’identifier le suspect principal, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dans un communiqué publié ce mardi 17 mai 2022.

Il a été arrêté au cours d’une descente policière et sa victime l’a formellement reconnu, ajoute la même source, en précisant que l’agresseur est un repris de justice, qui vient à peine de sortir de prison et qui fait également l’objet de mandats de recherche dans d’autres affaires, de vols, de braquages et d’agression à l’arme blanche.

Deux autres complices sont recherchés dans cette affaire et le suspect principal a été placé en détention.

