Le film «Streams» de Mehdi Hmili sortira bientôt en salles aux États-Unis, annonce le jeune réalisateur tunisien, ce mercredi 18 mai 2022.

«Merci à MAD Solutions, merci aux coproducteurs du film, aux acteurs et aux techniciens ❤️🇹🇳🎥», a-t-il notamment commenté.

«Streams», fraîchement sélectionné au Sguardi Altrove Film Festival du 10 au 15 mai 2022, à Milan en Italie, ne cesse de cumuler les prix, notamment le Prix Spécial du Jury au Festival international de Calcutta en Inde, deux prix au festival Vues d’Afrique à Montréal : celui de la meilleure actrice pour Afef Ben Mahmoud (qui interprète Amel ) et le Prix du meilleur acteur pour Iheb Bouyahia (Moumen).

Mehdi Hmili vient d’ailleurs d’être récompensé, le 8 mai courant, au Festival du film arabe de Malmö (Suède), où il a obtenu, le Prix du meilleur réalisateur pour son film «Streams», qui raconte le destin de Amel, une ouvrière dans une usine, qui est accusée à tort et qui sort de prison après une affaire d’adultère et qui devra refaire sa vie et faire face à une société tunisienne en pleine chute libre…

Y. N.