L’ADN de Tunisie Telecom : La responsabilité sociétale

L’Agence Tunisienne de Mise en Place de Stratégie RSE et Marketing Sociétal AM MEDIAS PLUS, a organisé du 12 au 14 mai 2022, le premier forum dédié à la Responsabilité Sociétale des Entreprises en Tunisie.

Ce forum s’attelle à ancrer davantage la culture RSE au sein des entreprises et dans l’administration tunisienne et récompense les entreprises s’étant illustrées dans le cadre de leurs actions RSE.

Ainsi, les efforts déployés par Tunisie Télécom en matière de responsabilité sociétale ont été primés en marge de ce forum.

L’opérateur national a remporté le prix de la meilleure action RSE 2022, reçu avec fierté et enthousiasme par l’équipe engagée de la communication dont les efforts ont marqué les Journées Cinématographiques de Carthage 2021.

Une récompense venue soutenir l’engagement de TT en faveur des enfants atteints de trisomie 21 en leur permettant d’exhausser leurs rêves.



Se voulant un facilitateur d’intégration des citoyens dans l’écosystème culturel, Tunisie Télécom a fait vivre à des jeunes enfants trisomiques un rêve éveillé, celui de côtoyer leurs stars préférées durant les JCC.

L’objectif était de faire de cette expérience un souvenir inoubliable pour ces jeunes qui grâce à la magie du cinéma, ont pu se sentir comme des stars, les étoiles plein les yeux. Ces moments remplis d’espoir et de joie auront marqué les esprits aussi bien des enfants que des généreux artistes qui se sont volontiers prêtés au jeu.

La RSE à Tunisie Telecom : une œuvre continue en faveur de l’inclusion

L’engagement citoyen est partie intégrante de la vision stratégique de Tunisie Télécom qui prend à cœur son rôle social. En effet, L’opérateur national accorde depuis des décennies une importance accrue à sa responsabilité sociétale en faveur de l’inclusion culturelle, éducative et numérique, car Tunisie Télécom se veut l’opérateur au service de tous les citoyens.

Toujours dans ses efforts à rendre les arts et la culture accessible partout en Tunisie, et dans le contexte du festival Gabes Cinéma Fen, Tunisie Télécom a récemment mobilisé un Ciné Bus qui est allé en tournée dans les quartiers de Gabes.

Déployant un dispositif de cinéma mobile à ciel ouvert assurant des projections de courts métrages tunisiens pour faire profiter les Gabesois d’une belle escapade culturelle dans le confort de leurs quartiers.

Par ailleurs l’opérateur a régulièrement soutenu l’éducation, sa modernisation, son développement ; mais a, surtout, toujours œuvré pour une égalité des chances pour favoriser l’inclusion éducative.

Tunisie Télécom s’est engagé depuis, maintenant plus de sept ans à assurer le transport rural quotidien de 2000 écoliers et écolières dans les zones reculées à travers son partenariat avec « l’Association Almadanya » pour le déploiement du programme « Fatma ». Ce programme a permis à la réduction de l’absentéisme scolaire de 45% dans les 257 écoles primaires concernées.

L’action sociétale de TT se manifeste également à travers le parrainage de l’Association Tunisienne des villages d’enfants SOS Gammarth qui se poursuit depuis plus de 13 ans, dans l’objectif d’assurer l’intégration des enfants parrainés dans la société dans les meilleures conditions.

Tunisie Télécom se veut aussi un facilitateur d’inclusion numérique de tous les citoyens même dans les zones rurales éloignées à travers le programme des zones Blanches lancé il y a 7 ans.

L’opérateur national étant un opérateur responsable, a répondu présent pour investir en généralisant l’accès internet haut débit à 164 écoles et 59 centres de santé de base dans 94 zones privées de cette couverture au préalable, et qui présentent une densité de population faible, rendant tout investissement en réseau non rentable.

Ainsi, le prix de la meilleure action RSE 2022 décerné à Tunisie Télécom est une reconnaissance des efforts déjà consentis par l’opérateur et sera sans doute un stimulant pour aller encore de l’avant sur ce volet selon son champ de compétences afin de contribuer activement à ce que la société Tunisienne se porte mieux.

