Lisbonne : Mohamed Ali Nafti rencontre un groupe de Tunisiens résidant au Portugal (MAE)

A l’occasion de sa participation à la 10ème session du Forum Mondial de l’Alliance des Civilisations, qui se tient au Portugal du 25 au 27 novembre 2024, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, le 25 novembre 2024 à la Résidence de l’ambassadeur à Lisbonne, un groupe de Tunisiens résidant au Portugal.

A cette occasion, le ministre a souligné l’importance accordée par Son Excellence le Président de la République à la communauté tunisienne à l’étranger, louant son rôle dans la promotion de la Tunisie, la défense de ses intérêts et la contribution au processus de développement de notre pays, et mettant en exergue l’attachement du Ministère à soutenir cette communauté et à lui conférer le statut qu’elle mérite, tout en continuant à développer les services qui lui sont fournis, à développer les canaux de communication avec elle, à suivre de près ses préoccupations et à répondre à ses demandes.

Le Ministre a également salué la création de l’Association des Tunisiens au Portugal, qui permettra une meilleure intégration entre tous les membres de la communauté, y compris les professionnels, les hommes d’affaires et les étudiants, en plus de contribuer, avec l’Ambassade, à des activités visant à promouvoir le patrimoine culturel tunisien et soutenant les efforts déployés en vue de développer l’investissement tunisien et la destination touristique.

