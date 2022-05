Trois personnalités tunisiennes nommées chevaliers des Arts et des Lettres par l’Ambassadeur français

Les Insignes de Chevalier des Arts et des Lettres ont été remis ce soir, mercredi 19 mai, à trois personnalités tunisiennes par l’ambassadeur français André Parant.

L’ambassadeur français André Parant a reçu ce soir, à sa résidence à la Marsa, l’artiste peintre Nadia Zouari et les deux journalistes culturels Hatem Bourial et Alya Hamza pour les décorer des Insignes de Chevalier des Arts et des Lettres, pour leur contribution au rayonnement de la culture francophone dans notre pays.