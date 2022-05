Le Musée national d’art moderne et contemporain remercie l’artiste Nja Mahdaoui pour sa donation de livres (Photos)

Le grand artiste plasticien et calligraphe tunisien, Nja Mahdaoui, a fait, ce jeudi 19 mai 2022, une importante donation de livres au centre de recherches et de documentation du Musée national d’art moderne et contemporain.

Cette généreuse donation, qui comporte 27 livres sur l’art, ainsi qu’une collection complète de dictionnaires l’Encyclopedie Universalis comprenant 18 volumes, outre une série d’albums et de thésaurus sur l’art, la géographie et la religion, vient enrichir le catalogue du Centre de recherches et de documentation du MACAM Tunis, qui compte, déjà, pas moins de 2029 documents en papier et plus de 26 mille documents numériques.

Lors de sa visite au MACAM Tunis, Nja Mahdaoui a été reçu par la Directrice générale du MACAM Tunis, Rabaa Jedidi, qui lui a exprimé sa profonde gratitude et lui a adressé ses vifs remerciements, pour son appui permanent et son soutien indéfectible au musée, ainsi que pour son aimable collaboration et sa fréquente contribution à la réussite de ses projets.

Nja Mahdaoui, l’un des artistes les plus importants de sa génération, et l’une des figures les plus remarquables de la scène artistique tunisienne, n’a jamais cessé de croire à la vocation du musée, ne ratant aucune occasion pour promouvoir le projet et contribuer à son succès.

Pour son infinie bonté, pour son précieux apport, et pour son soutien constant, mille mercis !

Communiqué