Protection de la biodiversité méditerranéenne : L’Apal célèbre la SPAMI day au Musée océanographique de Monaco

L’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal) a participé à la célébration de la journée des Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne (SPAMI day 2022) au Musée océanographique de Monaco.

«La Tunisie compte trois Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne : l’archipel de la Galite, les îles Kneiss et le parc national de Zembra et Zembretta», rappelle l’Apal, dans un communiqué publié ce vendredi 20 mai 2022, en précisant qu’il s’agit de zones côtières, marines et/ou de haute mer qui présentent une importance particulière pour la conservation de la diversité biologique de la Méditerranée.

La SPAMI day est une journée consacrée à célébrer les Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne et intensifier les efforts de conservation des océans et a été l’occasion de réunir tous les gestionnaires des ASPIM, ainsi que les représentants des institutions environnementales méditerranéennes impliquées dans la gestion et la gouvernance des ASPIM.

Cette année, la SPAMI day a été célébrée sous le slogan «Ensemble pour protéger la biodiversité méditerranéenne» afin de rappeler à toutes les parties prenantes pourquoi la Liste des ASPIM a été établie, et l’importance d’œuvrer à protéger la Méditerranée et sa biodiversité.

Y. N.