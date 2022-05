Dido International 2022 : Premier prix pour l’huile d’olive tunisienne Triomphe Thuccabor

L’huile d’olive tunisienne Triomphe Thuccabor du Domaine Ben Ismaïl, vient une nouvelle fois se distinguer en remportant la médaille best Of class à la 1ère édition du concours international de l’huile d’olive biologique Dido International, organisé par le Réseau féminin Tunisien d’huile d’olive, sous le contrôle de l’Office national de l’huile (ONH).

C’est ce qu’a annoncé ce soir, dimanche 22 mai 2022, Maher Ben Ismaïl, cofondateur du Domaine Ben Ismaïl, situé à Béja (au nord de la Tunisie), en remerciant les organisateurs de ce concours, sans oublier de saisir l’occasion de rendre hommage à sa maman, Radhia Ben Ismaïl, qu’il estime être derrière la réussite et le succès du domaine familial et de ses produits.

«🇹🇳🇹🇳 Je n’ai pas trouvé l’occasion pour remercier une femme que je considère comme l’un des piliers de la la Réserve familiale Ben Ismaïl, et qui travaille en silence pour nous aider à réaliser nos rêves .🙏», a-t-il notamment commenté.

Radhia Ben Isamaïl

Rappelons que l’huile d’olive Triomphe Thuccabor, qui prône la qualité, la santé des consommateurs et la protection de l’environnement, cumule de nombreux prix à l’échelle nationale et internationale, dont on citera les plus récents, notamment le prix spécial Extra Gold en Italie, la médaille d’or au concours international de la meilleure huile d’olive biologique au monde Dubaï 2022 (Édition Early Harvest), ainsi que la médaille d’or et le prix de la meilleure huile de sa catégorie « BEST OF CLASS », en provenance de Los Angles.

De son côté, le réseau féminin Tunisien d’huile d’olive a remercié «l’ONH et toutes les institutions nationales qui ont rendu possible le bon déroulement de l’organisation de ce concours, ainsi que L’appui d’intervenants du secteur oléicole de haut niveau, disposant d’un niveau d’expertise impressionnant», en affirmant que cela a permis de «faire le plein d’idées qui se révéleront extrêmement utiles pour l’organisation de cette 1ère édition et de penser à d’autres éditions».

Y. N.