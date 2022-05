Sommet de la Francophonie : La délégation de l’OIF et les membres du CNO en visite à Djerba (Photos)

Nouvelle étape décisive dans le processus d’avancement des travaux du 18ème Sommet de la Francophonie qui se déroulera, rappelons-le, les 19 et 20 novembre prochains à Djerba et qui célébrera parallèlement le 50ème anniversaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Deux évènements importants ont marqué la journée du jeudi 19 mai : l’avancement positif dans la coordination entre le CNO et le Comité de pilotage des Sommets de l’OIF et la tenue d’un point presse mené par M. Mohamed Trabelsi, Directeur de la Diplomatie Publique et de l’Information et coordinateur médiatique du Sommet.

La visite à Djerba de la délégation de l’OIF, conduite par l’Ambassadrice Vanessa Lamothe du 18 au 20 mai, a permis d’observer l’avancement des préparatifs sur les différents sites devant abriter les travaux du Sommet et les évènements parallèles ainsi que les infrastructures de l’île. Cette visite a également permis une série de réunions fructueuses avec la délégation du CNO conduite par M. Moncef Sassi, durant lesquelles les deux délégations ont exprimé leur grande satisfaction quant aux avancées considérables enregistrées en matière de préparatifs logistiques et matériels. L’île de Djerba sera fin prête pour accueillir ses invités de marque qui viendront des quatre coins de la planète pour participer au cinquantenaire de la Francophonie.

Des propos très rassurants ont été émis par M. Mohamed Trabelsi, Coordinateur médiatique du Sommet lors d’un point presse, en présence de la délégation de l’OIF. Il a confirmé que la Tunisie était désormais prête pour accueillir le 18ème Sommet de la Francophonie, après le déploiement d’efforts soutenus tout au long de ces derniers mois. Il a précisé que les préparatifs logistiques du Sommet ont atteint un taux d’avancement de 90% à cette date.

Le Village de la Francophonie, qui sera ouvert dès le 13 novembre, permettra aux pays participants au Sommet de promouvoir leurs richesses culturelles. Le Forum Economique qui se tiendra les 20 et 21 novembre en présence des hommes d’affaires et des patronats de l’espace Francophone, représentera une occasion idoine pour développer davantage la coopération économique et les échanges, et consolidera les liens entre les acteurs économiques des pays francophones.

M. Trabelsi a par ailleurs exhorté la société civile et les promoteurs des projets s’inscrivant dans le cadre des événements parallèles qui s’organiseront au cours de la prochaine période, de présenter leurs projets rapidement au CNO afin qu’ils soient étudiés et labellisés dans les délais impartis.

Il a également annoncé l’installation d’un hôpital de campagne qui sera opérationnel pour le Sommet ainsi qu’un centre de presse comprenant tous les équipements utiles et nécessaires aux journalistes dont le nombre devrait avoisiner les 700, en provenance du monde entier.

Tout le monde l’a bien compris, le Sommet de Djerba roule maintenant sur les rails du succès, tant au niveau de la logistique que du contenu. Tout le monde a constaté l’enthousiasme des équipes chargées de l’organisation. Les responsables régionaux et locaux ainsi que les habitants de l’île s’impatientent de voir cet événement international se réaliser et inscrire un nouveau succès dans le palmarès de Djerba, l’île de la douceur et de l’hospitalité.

Communiqué