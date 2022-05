Tunisie : Décès de l’ancien ministre de la Culture, penseur et écrivain Ahmed Khaled

Le ministère des Affaires culturelles a déploré, ce lundi 23 mai 2022, le décès de l’ancien ministre de la Culture, écrivain et penseur, Ahmed Khaled.

Dans un communiqué, le ministère a présenté ses condoléances aux proches et à la famille du regretté Ahmed Khaled, «l’un des plus éminents penseurs et écrivains tunisiens, témoin de son époque, dont il a répertorié différentes étapes».

Né le 13 juillet 1936, Ahmed Khaled, titulaire d’une licence en langue et lettres arabes de l’École normale supérieure de Paris, est également membre fondateur de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, (LTDH), rappelle le ministère, en ajoutant que le défunt était directeur de la rédaction du magazine, «La vie culturelle», au début des années 1980.

Il a notamment dirigé le cabinet du ministre de la Culture pendant plus de cinq ans, avant de se consacrer à la recherche, à l’écriture et à la documentation. Puis en 1989, sur proposition du Premier ministre, Hédi Baccouche, il a occupé le poste de secrétaire d’État de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique.

En mars 1990, il a été nommé ministre de Culture, avant d’occuper le poste d’ambassadeur au Maroc puis à Moscou.

Y. N.