Des hommes d’affaires tunisiens à Malte : un pays si proche…

Quarante-cinq hommes d’affaires tunisiens opérant dans divers secteurs économiques effectuent une visite de prospection à La Valette, capitale de Malte, qui a démarré ont entamé dimanche 22 mai 2022 et qui durera jusqu’au 25 du même mois.

La délégation cherche, à travers cette visite, à nouer des partenariats pour accéder au marché maltais dans plusieurs domaines tels que la santé, la sécurité et l’environnement en tant que secteur bien développé à Malte, a déclaré à la Tap Mourad Bacha, directeur de Preventis, une société spécialisée dans la prévention et la maîtrise des risques professionnels.

Conclure des contrats de partenariat stratégique

Cette mission économique vise à favoriser les relations économiques tuniso-maltaises et à étudier les moyens de dynamiser les échanges économiques entre les deux pays dans plusieurs domaines tels que l’industrie pharmaceutique, l’agriculture, l’industrie, les études et la sécurité informatique, a-t-il précisé.

Organisée par Conect en partenariat avec l’ambassade de Tunisie à Malte, l’ambassade de Malte en Tunisie, Malta Enterprise et Malta Chamber, cette troisième mission économique post-Covid, qui se déroule après deux autres missions réussies au Sénégal et en Mauritanie, ciblera les PME à la recherche d’opportunités de se développer sur les marchés étrangers, a déclaré le président de Conect International, Foued Gueddich, à Tap.

Ce sera l’occasion d’avoir des rencontres avec des chefs d’entreprise et des hauts fonctionnaires maltais afin de nouer des alliances et de conclure des contrats de partenariat stratégique, a-t-il indiqué.

Malte a enregistré en 2021 un taux de croissance d’environ 5,7%, un taux d’inflation de 2% et un taux de chômage de 3,6%, alors que le part de l’individu dans le PIB est estimée à 28 955 euros.

Les principaux partenaires économiques de Malte sont l’Allemagne (12,5%), l’Italie (10,3%) et la France (9%), tandis que ses principaux importateurs sont l’Italie (19,8%), l’Allemagne (7%) et le Royaume-Uni (6,7%).

Un pays attractif et proche

La présidente de la Chambre maltaise de commerce, Marisa Xuereb, a appelé, lundi, les hommes d’affaires et les entreprises tunisiennes à investir à Malte entant que site sécurisé et attractif pour l’investissement et aussi très proche de la Tunisie géographiquement et au niveau de la langue.

Mme Xuereb a ajouté, dans une déclaration à Tap, à l’occasion du forum économique tuniso-maltais, organisé à La Valette, avec la participation de 45 investisseurs tunisiens et 50 hommes d’affaires maltais, que son pays est doté «d’un gouvernement stable, une économie stable et très ouverte et boostée par le secteur privé ce qui en fait une fait une économie qui répond aux exigences du marché».

La contribution du gouvernement dans la gestion des entreprises est très limitée, mais son appui est conséquent, a-t-elle encore affirmé, ajoutant que Malte est le seul pays de l’Union européenne (UE) qui a su, jusqu’à présent, préserver la stabilité des prix de l’énergie grâce à l’intervention gouvernementale et c’est ce qui soutient fortement l’industrie locale.

Un portail vers l’Europe

Toujours selon elle, les perspectives d’investissement pour les investisseurs tunisiens sont énormes dans les secteurs des industries de transformation, des services touristiques et financiers et des technologies, ainsi que dans des secteurs prometteurs comme l’aéronautique qui évolue à grande vitesse.

La responsable a encore mis l’accent sur les avantages qu’offre son pays pour les investisseurs tunisiens à l’instar de la proximité géographique et culturelle. «Nos ressemblances sont énormes et c’est ce qui favorise fortement le développement de nos relations humaines et commerciales», a-t-elle déclaré.

Mme Xuereb a encore considéré que la Tunisie pourrait être un portail vers l’Afrique pour les investisseurs maltais, et réciproquement, Malte pourrait bien constituer un portail vers l’Europe pour les investisseurs tunisiens.

Source : Tap.