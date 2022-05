Tunisie : Saisie de 10 tonnes de viande blanche avariée

Dix tonnes de viande blanche avariée, stockées dans des entrepôts frigorifiques et appartenant à une société privée, ont été récemment saisies par les équipes de contrôle économique relevant de la direction de la qualité et de la protection du consommateur.

C’est ce qu’a fait savoir, ce mardi 24 mai 2022, le ministère du Commerce, via un communiqué diffusé à travers sa page Facebook, précisant que l’enquête réalisée à propos de cette quantité de viande a montré qu’elle a été stockée dans de mauvaises conditions et ne qu’elle ne portait aucune étiquette.

Et d’ajouter qu’un rapport de détention de produits non conformes aux textes en vigueur, a été rédigé contre la société concernée par l’infraction, et ce, conformément à l’article 12 de la loi n°117 portant sur la protection du consommateur.

C. B. Y.