Vers l’augmentation du nombre de liaisons aériennes entre la Tunisie et la Libye

Le ministre du Transport du gouvernement d’union libyen, Mohamed Salem Chahoubi a reçu, ce mardi 23 mai 2022, l’ambassadeur de Tunisie à Tripoli, Lassaad Laajili, pour discuter notamment de l’organisation du trafic des passager entre les deux pays, ainsi que des liaisons aériennes, dont le nombre sera bientôt revu à la hausse.

C’est ce qu’indique un communiqué du gouvernement libyen, en ajoutant que les deux parties ont également discuté de l’organisation des points de passage, notamment celui de Ras Jdir, tout en proposant la mise en place d’un autre passage pour le trafic des camions, afin de décongestionner le trafic routier et la circulation des citoyens entre les deux pays.

Lors de cette rencontre à laquelle ont participé des cadres du ministère libyen du Transport, il a également été proposé de lancer une ligne maritime ainsi que le retour du trafic aérien de Tunisair, ajoute la même source.

Outre la coordination sécuritaire entre les aéroports pour évaluer la marche des aéroports et accélérer la reprise des vols entre les deux pays, la rencontre a également porté sur l’augmentation du nombre de vols entre l’aéroport de Tunis-Carthage et ceux de Sebha, de Misrata et d »Al Abraq.

