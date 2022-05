Pluies, orages et vents en Tunisie : L’INM appelle à la vigilance et précise les régions concernées

L’Institut national de la Météorologie (INM) a annoncé, ce mercredi 25 mai 2022, des perturbations météorologiques dans différentes régions du pays, marquées, par des pluies, des orages et des vents dépassant par endroits 70km/h.

Dans un bulletin météo publié cet après-midi, l’INM a placés en vigilance jaune, l’ensemble des gouvernorats du nord du pays : le Grand-Tunis, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Béja, Jendouba, Siliana et le Kef, en précisant que l’alerte concerne, localement, le Centre (Sousse, Kairouan et Kasserine) ainsi que le sud-ouest (Gafsa, Tozeur et Kébili).

Les régions concernées ont été placées en vigilance jaune à cause des orages qui seront accompagnés de pluies, parfois intenses, de vents violents, dépassant, par endroit et temporairement 70 km/h, ainsi que de chutes de grêle, par endroits, où l’apparition de la foudre est également attendue.

Quant aux températures qui restent supérieures aux normales saisonnières, elles pourraient baisser en fin de soirée à causes des perturbations météorologiques précitées.

Y. N.