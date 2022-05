Gabès : Près de 600 palmiers ravagés par un incendie à El-Hamma

La Direction générale de la protection civile a annoncé la maîtrise de l’incendie qui s’est déclaré à El-Hamma au gouvernorat de Gabès, et qui a ravagé près de 600 palmiers.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce mercredi 25 mai 2022, la DGPC précise que l’incendie s’est déclaré en fin d’après-midi dans l’oasis El-Dagdaga sur une surface de 9 hectares et que les pompiers sont parvenus à venir à bout des flammes, mais qu’ils poursuivent, cette nuit, l’intervention afin de circoncire le feu et parvenir à l’extinction totale et définitive des brasiers.

De son côté, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête afin de déterminer l’origine de l’incendie.

Y. N.