Alpha Ford commercialise en Tunisie la nouvelle compacte Focus

Après son rachat par le consortium Ben Jemâa Motors/Salvador Caetano, Alpha Ford présente les nouveautés de la marque Ford sur le marché tunisien et dévoile la nouvelle compacte Focus, qui présente un nouveau design expressif et un style dynamique avec de nouveaux sièges confort allant jusqu’à 18 possibilités de réglages.

«Nous avons entamé depuis le rachat de la société la transformation d’Alpha Ford en mettant en place des nouveaux systèmes d’information pour la maîtrise et l’efficacité de nos process. Un programme d’Excellence a été entamé en début d’année auprès de notre service commercial et après-vente qui assure 3 piliers : un service de qualité, des prix justes et transparents et des délais maitrisés», a annoncé Marouane Ben Jemaa, président d’Alpha Ford.

Une ingénierie innovante

Avec son habitacle spacieux, pratique et connecté, la nouvelle Ford Focus se démarque par son ingénierie innovante ainsi que ses technologies. Son écran tactile couleur de 8 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto™, associé au système d’info divertissement SYNC 2.5, permet aux occupants de contrôler les fonctions audio, de navigation et de climatisation ainsi que les smartphones connectés à l’aide de simples commandes vocales.

L’empattement allongé offre un espace supplémentaire aux passagers à l’arrière. Le dégagement au niveau des genoux est augmenté de plus de 50 millimètres par rapport à l’ancienne Focus, pour un espace total de 81 millimètres, qui est le meilleur de sa catégorie.

Le dégagement aux épaules est augmenté de près de 60 millimètres par rapport à l’ancienne Focus.

L’impression d’espace est renforcée par le design des portes arrière, dont les vitres se prolongent vers le montant C.

Human Centric Design

La boîte automatique six rapports rend la conduite moins exigeante, en particulier en ville et dans les embouteillages. Une conception centrée sur l’humain.

La Nouvelle Ford Focus a été conçue conformément à la nouvelle architecture C2 de Ford, pour améliorer sa sécurité en cas de collision, pour offrir un plus grand espace intérieur, sans nuire aux dimensions extérieures, le tout en assurant une aérodynamique améliorée et une meilleure efficacité énergétique.

Un design revu, des phares à LED de série La nouvelle Focus présente un nouveau design extérieur avec un nouveau capot plus haut qui affirme la présence visuelle, et le badge Ford « ovale bleu » s’invite au centre de la calandre supérieure plus large. 2 Les nouveaux phares comprennent désormais les feux de brouillard intégrés qui présentent une signature lumineuse distinctive.

La Ford Focus est dotée d’une lentille de feu arrière plus foncée pour un style plus statutaire, tandis que les feux arrière à LED présentent un nouveau design interne avec une section centrale plus foncée et un nouveau motif lumineux en boucle.

Des performances confirmées

La Nouvelle Focus est proposée en Tunisie avec un moteur essence de 1,5 litre offrant une puissance optimisée et une transmission automatique à six rapports. Le nouveau moteur essence de Ford est conçu pour fournir une bonne puissance, un couple suffisant ainsi qu’une efficacité énergétique améliorée pour les grands rouleurs.

Le nouveau moteur développant 123 chevaux et 150 Nm de couple. Il est par ailleurs équipé d’un collecteur d’échappement intégré, lui permettant d’offrir un meilleur agrément de conduite.

La nouvelle Focus dispose également de plusieurs modes de conduite sélectionnables, permettant aux conducteurs de choisir entre les modes Normal, Sport et Eco qui peuvent ajuster les réponses de la pédale d’accélérateur, de la direction assistée électroniquement (EPAS) et de la boîte de vitesses automatique en fonction du scénario de conduite.

Le confort via l’expérience client

Pour aider à soulager les personnes souffrant de douleurs dorsales sur la route, la nouvelle Ford Focus propose des sièges conducteur et passager avant qui peuvent être réglés de 18 façons différentes pour un maximum de soutien et de confort.

La nouvelle Focus est le premier véhicule Ford à recevoir la reconnaissance du comité de tests indépendants AGR, un organisme composé d’experts dans divers domaines médicaux.

Pour obtenir cette distinction, le siège doit pouvoir s’adapter à la position assise de la personne plutôt que ce soit la personne qui adapte sa position au siège.

Les ingénieurs de Ford ont mis au point le nouveau siège de la Focus en plaçant l’expérience client au cœur de la conception, et pour répondre aux demandes des clients Focus en matière de soutien lombaire.

Les 18 réglages de position des sièges Focus incluent la position verticale, horizontale ainsi que l’inclinaison du siège, pour un soutien optimal du dos, du cou et des cuisses.

Le quadruple réglage lombaire est contrôlé électroniquement à partir d’un bouton situé sur le côté du siège. La Ford Focus est disponible à partir de 89 990 DT avec la version Connected.