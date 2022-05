Le film libanais « Costa Brava, Lebanon » sort dans les salles de cinéma en Tunisie à partir du 1er juin. Le film avait fait sa première mondiale au Festival de Venise, il met en affiche la star libanaise Nadine Labaki.

Le distributeur de films tunisien Hakka Distribution vient d’annoncer la sortie du film libanais « Costa Brava, Lebanon » dans nos salles de cinéma dès le 1er juin. Un film qui a été présenté hors-compétition à la dernière édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2021).

Le film est réalisé par Mounia Akl et réunit dans son casting l’actrice et réalisatrice libanaise Nadine Labaki et l’acteur palestinien Saleh Bakri. Il a été présenté en première mondiale à la Mostra Venise et a été choisi pour représenter le Liban à la 94e Academy Awards.

« Costa Brava, Lebanon » raconte l’histoire d’une famille qui fuit la pollution de Beyrouth pour s’installer dans la montagne. Le film fait référence entre-autres à la crise des déchets dans la capitale libanaise.

