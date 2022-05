La finale de la Ligue des Champions ce soir entre Liverpool et Real Madrid, un duel de Titans qui serons armés de leurs meilleurs formation : Karim Benzima, Vinicius et Valverde du coté du Real ; Mo Salah, Sadio Mané et Diaz de l’autre coté de Liverpool. En direct, 21h heure Paris au Stade de France.

Real Madrid vs Liverpool en live streaming : Finale Ligue des Champions 2022 | Direct