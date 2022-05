Malte pourrait accorder des permis de travail à des Tunisiens

Les visas de travail peuvent être une opportunité pour les Tunisiens souhaitant travailler à Malte, qui est un Etat membre de l’espace Schengen et dont le régime de visa est identique à celui des autres Etats membres, a indiqué le ministre maltais des Affaires étrangères et européennes et du Commerce Ian Borg.

Répondant à une question de l’agence Tap, le responsable maltais a précisé qu’«il existe un mécanisme qui prévoit la soumission des demandes de permis de travail aux ressortissants étrangers qualifiés, y compris les Tunisiens».

«L’Identity Malta Agency, qui opère en coordination avec les ambassades maltaises à l’étranger, est chargée d’examiner les demandes de visa de travail qui seront ensuite approuvées par les autorités compétentes», a-t-il ajouté.

Ce mécanisme, qui s’applique à toutes les demandes d’emploi des ressortissants étrangers sans distinction, pourrait être un avantage pour les Tunisiens, en particulier les jeunes qui veulent travailler à Malte mais qui ont encore des problèmes pour obtenir des visas, a-t-il expliqué, ajoutant toutefois que «le processus d’examen de la les fichiers peuvent prendre du temps.»

«Des offres d’emploi d’employeurs maltais et des candidatures de ressortissants tunisiens ont déjà été reçues par l’agence Identity Malta et notre consulat à Tunis», a indiqué Borg.

De hauts responsables maltais ont déclaré, lors d’une visite de prospection à Malte du 22 au 25 mai, par 45 hommes d’affaires tunisiens opérant dans divers secteurs économiques, que le marché maltais a besoin de main-d’œuvre et pourrait absorber jusqu’à 10 000 travailleurs tunisiens sous contrats légaux.

