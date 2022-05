Tunisie : Qui est Lotfi Hattay, chargé des systèmes d’information de l’Isie ?

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a décidé de confier à Mohamed Lotfi Hattay la direction centrale des systèmes d’information de l’instance.

Dans le communiqué annonçant cette nomination, publié dans la soirée du samedi 28 mai 2022, l’Isie n’a pas donné d’informations sur le parcours de cet ingénieur informatique qui va gérer pratiquement l’essentiel de sa communication avec les électeurs : inscription sur les listes électorales, convocation des électeurs, etc.

Le peu d’informations qu’on a pu glaner sur M. Hattay, c’est qu’il est un commis de l’Etat, et qu’il a travaillé jusque-là pour les ministères de l’Intérieur (1990-2012), de l’Education (2012-2018) et de l’Agriculture (2018-2022).

Il avait fait ses études d’informaticien à Gunma University (GU), située à 100 km au nord-ouest de Tokyo, au Japon, de 1987 à 1992, à l’Institut de défense nationale, à Tunis (2014-2015) puis au Near East South Asia Center (2015). C’est le plus asiatique des ingénieurs informaticiens tunisiens, ce qui n’est pas nécessairement un défaut. Au contraire… Sa principale qualité (ou défaut selon le cas), c’est sa grande discrétion. Il n’écume pas les réseaux sociaux, et l’unique photo de lui qu’on a pu trouver sur la Toile, c’est celle qu’il a mise lui-même sur son compte Linkedin.

I. B.