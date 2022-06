La Goulette : Malgré les efforts de la municipalité, les déchets envahissent les plages (Photos)

Un grand monde était sur la plage de la Goulette en cette fin de semaine pour les premières baignades de l’année. Et malgré les efforts déployés par la municipalité, les déchets étaient omniprésents sur la plage.

Comme à chaque début d’été, la plage de la Goulette était peuplée à la fin de semaine qui vient de s’écouler et particulièrement avec la hausse de la température qu’on vient de connaitre.

Malgré les grands efforts déployés par les agents de la municipalité pour préserver les plages et lutter contre la pollution et les déchets, la plage de la Goulette était dans un état lamentable hier. Des mégots, des bouteilles en plastique ou encore des restes de nourriture, le paysage était lamentable.

La municipalité a d’ailleurs partagé des photos de la plage pour alerter les estivants et habitants de La Goulette et pour lutter ensemble contre les déchets dans les espaces publics et sur les plages en particulier.

F.B