Meurtre du jeune Iheb à Nabeul : Plusieurs suspects arrêtés

L’enquête ouverte suite au meurtre, près d’un fast-food à Nabeul, du jeune étudiant fraîchement diplômé Iheb Ounaies, a permis l’arrestation de plusieurs suspects, annonce la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les investigations menées par la police judiciaire chargée de l’enquête, une bagarre a éclaté à l’aube du dimanche, entre les employés et le propriétaire du fast-food, et Iheb (24 ans) et ses trois amis, qui s’étaient initialement rendus sur les lieux pour acheter des sandwichs.

Iheb a été poignardé à la poitrine et il est mort sur le coup, ajoute la DGSN, en affirmant que toutes les personnes, dont le propriétaire du commerce, ayant participé à la bagarre qui s’est soldée par un meurtre, ont été arrêtées et placées en détention sur ordre du ministère public.

D’autre part, l’avocate et activiste Ghofrane Hjaiej , a indiqué de son côté, dans une déclaration aux médias, que le suspect principal, celui qui a mortellement poignardé Iheb, est un mineur de 17 ans.

