Tunisie : Les Pros d’Or reviennent après deux ans d’absence

Les Pros d’Or, le grand prix de la créativité publicitaire, sont de retour après deux ans d’absence en raison de la pandémie de Covid-19. Leur 6e édition, «exceptionnelle à plus d’un titre», selon les organisateurs, se tiendra le samedi 18 juin 2022 au Laico Tunis Spa and Conference Center.

Il s’agit, en effet, d’un rendez-vous attendu par les professionnels de la communication (agences, annonceurs et médias…) afin de célébrer la créativité tunisienne.

Des centaines de campagnes seront en compétition pendant deux jours les 8 et 9 juin, devant deux jurys («créa» et «stratégies») composés de professionnels du domaine ayant des profils variés : directeurs de création, annonceurs, médias, académiciens… qui les évalueront et leur attribueront deux notes : une pour la créativité et une autre pour l’exécution de l’idée à hauteur de 60% et 40% respectivement.

Les campagnes seront jugées dans 8 catégories à savoir : Film & TV, Radio&Audio, Outdoor, Design&Print, Promo&Events, Digital, Mix Media et la nouveauté de cette édition est la catégorie Social&Influencer.

La campagne qui obtiendra la meilleure moyenne recevra un trophée avec une nouveauté : un prix spécial sera décerné à la campagne qui se serait nettement distinguée; soit 8 prix spéciaux !

À ces nouveaux 8 prix spéciaux s’ajoutent les Pros d’Or décernés à l’Annonceur de l’année, l’Agence de l’année et la Personnalité de l’année.

Les résultats seront annoncés lors du dîner-gala du 18 juin qui rassemblera 900 personnes. «La cérémonie de remise des trophées réserve bien des nouveautés et annonces inédites», promettent les organisateurs.

Rappelons que les Pros d’Or sont organisés par la société Prosdelacom qui représente en Tunisie le Festival de Cannes de la créativité ou les Cannes Lions, et le Festival de Dubai Lynx.