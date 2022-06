Tunisie : La JCI Bizerte déplore le décès de Khouloud Boussandel, dans un accident de la route

La Jeune chambre internationale (JCI) de Bizerte a déploré ce jeudi 9 juin 2022, le décès de la jeune Khouloud Boussandel vice-présidente chargée de la programmation et des relations extérieures.

Khouloud Boussandel est décédé dans un accident de la route, précise la JCI dans un communiqué, en présentant ses condoléances à la famille, aux proches et aux amis de la victime, tout en exprimant sa profonde douleur.

De nombreux activistes et membres de la JCI ont aussi exprimé leur douleur suite à la perte de la jeune Khouloud Boussandel, ravie à la fleur de l’âge et décrite comme «une jeune fille qui aimait la vie, toujours souriante et avenante et qui s’est toujours engagée pour les autres et pour la bonne cause…»

Y. N.