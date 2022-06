Tunisie : la Steg annonce une coupure d’électricité dimanche à Monastir

Une coupure de l’électricité sera enregistrée demain, dimanche 12 juin 2022, de 8H à 14 H, dans plusieurs zones à Monastir, a annoncé la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg).

Dans un communiqué publié vendredi 10 juin, la Steg précise que la coupure concernera les villes de Zaouiet Kontoch (cités Ettahrir et Ezzohour, et rues Abou El Kacem Chebbi, Sakiet Sidi Youssef et El-Khadhra) et de Jammel (cités El-Manar, Ezzohour, El-Wifak et rues Abou El-Kacem Chebbi et Ibn Zayd).

Selon la Steg, cette coupure s’inscrit dans le cadre de son programme périodique d’entretien des réseaux de distribution d’électricité et afin d’assurer les meilleurs services, ajoutant que la reprise sera assurée progressivement, en fonction de l’avancement des travaux et sans préavis.