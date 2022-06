Tunisie – Grève générale : Les détails du secteur des transports

La Fédération générale du transport, affiliée à l’UGTT, a annoncé les modalités de la grève générale qui sera observée par toutes les entreprises affiliées au ministère du Transport, le 16 juin, dans le cadre de la grève du secteur public.

A travers un communiqué, elle a souligné que tous les employés de la Transtu et ceux des entreprises publiques de transport terrestre entreront en grève du 15 juin à minuit jusqu’au 16 juin à minuit.

La grève concernera également, selon le texte du communiqué, les agents de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), de la Compagnie tunisienne de navigation (OCT), de Tunisair, de l’Institut national de météorologie (INM) et de l’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT).

Et d’aouter qu’en ce qui concerne la nouvelle compagnie de transport à Kerkennah (la Sonotrak), en raison de l’isolement de l’île de Kerkennah, deux voyages seront assurés, un le matin à 4h15 de Sfax (et retour de Kerkennah aura lieu à 6h du matin), et l’autre à 18h30 de Sfax (et retour aura lieu à 20h).

