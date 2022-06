Les concerts prévus à Tunis pour la fête de la musique 2022

Dans le cadre de la célébration de la fête de la musique (célébrée le 21 juin de chaque année), plusieurs concerts se tiendront dans différents lieux à Tunis, dont certains seront gratuits.

La fête de la musique est célébrée le 21 juin de chaque année dans une centaine de pays à travers le monde depuis le début des années 80, une date qui annonce le premier jour de l’été dans l’hémisphère nord.

Depuis plusieurs années, la Tunisie aussi célèbre la fête de la musique à travers plusieurs événements musicaux. Cette année, différents univers musicaux seront présents dans le programme de la fête de la musique.

Le premier concert est prévue le samedi 18 juin au Théâtre municipal de Tunis avec le Carthage symphony Orchestra. Ensuite, le jour de la fête de la musique (mardi 21 juin), le groupe de reggae Gultrah Sound System sera en concert au Palais Ennejma Ezzahra, et une série de concerts gratuits aura lieu au Belvédère avec au programme Yasser Jeradi, la troupe Ennaouares de Mahdia et l’Orchestre symphonique scolaire et universitaire sous la direction de Hafedh Makni.

De son côté, la Cité de la Culture de Tunis accueillera l’opéra italien « La Traviata » de Giuseppe Verdi dans une nouvelle mise en scène d’Andrea Elena. L’opéra est inspiré du roman « La dame aux camélias » d’Alexandre Dumas fils publié en 1848. Ce spectacle musical est organisé par l’Orchestre Symphonique Tunisien et le Chœur de l’Opéra de Tunis, en partenariat avec l’Institut Culturel Italien de Tunis et l’Association internationale des Cultures Unies de Gènes.

