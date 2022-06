Tunisie-Jendouba : Décès du maire de Bousalem Hechmi Bangaji

La Fédération nationale des communes tunisiennes (FNCT) a annoncé, ce mercredi 15 juin 2022, le décès du maire de Bousalem ( gouvernorat de Jendouba) Hechmi Bangaji.

L’Association des vétérans de l’Union Sportive de Bousalem, et de nombreux maires des différentes villes du pays, à l’instar de Bouassida Adnen maire de Raoued et président de la FNCT ont présenté leurs condoléances aux proches et à la famille du défunt.

Rappelons que Hechmi Bengagi, candidat Ennahdha, a été élu à la tête du conseil municipal de Bousalem à l’issue des élections municipales de 2018.

Y. N.